Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak - Son Dakika
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Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

18.03.2022 12:45
Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 45 puan ve averajla 7'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 4'üncü sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak - Son Dakika


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