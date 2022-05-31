Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

31.05.2022 21:39
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

Adana Demirspor, geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezonun kadrosuna oluşturmaya başladı. Lacivert-mavili ekip, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. Adana ekibinin sosyel medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Paylaşımda, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı - Son Dakika


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