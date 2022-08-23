Henry Onyekuru'dan 'ağlama' sevinci - Son Dakika
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Henry Onyekuru'dan 'ağlama' sevinci

23.08.2022 00:50
Henry Onyekuru'dan 'ağlama' sevinci

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru, Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golün ardından yaptığı sevinçle konuşuldu.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru, Fenerbahçe ağlarına golünü attıktan sonra yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti.

Nijeryalı oyuncu maçın 64. dakikasında Fenerbahçe ağlarını havalandırarak skoru 3-2'ye taşıdı. Golünü attıktan sonra ise Onyekuru, tribünlere doğru 'ağlama' hareketiyle sevincini gerçekleştirdi. Onyekuru, Galatasaray'da forma giydiği dönemde de Fenerbahçe ağlarına gol attıktan sonra aynı sevinci yapmış ve Fenerbahçe taraftarının tepkilerini üzerine çekmişti.

Onyekuru ayrıca maçın sonunda yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu. Onyekuru instagram paylaşımında ""4. yıldızı alana kadar sakin olun" yazarak gol sevinci resmine yer verdi.

Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a sezon başında Olympiakos'tan kiralanmıştı.

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Henry Onyekuru, Adana Demirpor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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