ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde başantrenör Emre Vatansever nezaretindeki antrenmanda turnike ve şut ile ısınan turuncu-lacivertliler, esneme hareketlerinin ardından taktik çalıştı. Fenerbahçe karşılaşmasında uygulanması planlanan setlerin parkeye yansıtıldığı antrenmanda, oyuncuların performansı teknik heyeti memnun etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana haber... Çukurova Basketbol, galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

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