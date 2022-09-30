Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro İcardi ve Yusuf Demir, hafif sakatlıkları sebebi ile kamp kadrosuna alınmadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşması, Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok - Son Dakika