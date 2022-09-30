Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok - Son Dakika
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Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok

30.09.2022 13:19
Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok

Adana haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro İcardi ve Yusuf Demir, hafif sakatlıkları sebebi ile kamp kadrosuna alınmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşması, Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok - Son Dakika

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