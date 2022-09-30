Adana gündem haberleri: SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana gündem haberleri: SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandı

30.09.2022 19:17

Adana gündem haberine göre SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandıCan ÇELİK - Yusuf KANTARLI ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi.

SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandı

Can ÇELİK - Yusuf KANTARLI ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı

Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti. (DHA)

YORUMLAR
500
Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok Adana haberleri | Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçında yok Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Adana, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana gündem haberleri: SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Putin'den yeni kararname! Sonbaharda 120 bin Rus vatandaşı daha orduya katılacak
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup tehditler savurdu
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 00:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Adana gündem haberleri: SPOR Galatasaray kafilesi, Adana'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement