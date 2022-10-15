Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

15.10.2022 17:52
Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Adana spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.

20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba'nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Stambouli'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayına yerden gönderdiği ortada Belhanda gelişine sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

40. dakikada Kevin Rodrigues'in kullandığı taç atışında soldan son çizgiye inen Belhanda penaltı noktası üzerindeki Akintola'ya çıkardı. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği şutla fark 2'ye çıktı. 0-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Altan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Sadık xx, Ben Ouannes x, Tirpan xx, Fall x, Hajradinovic x, Aytaç x, Celina x, Bahoken x

Yedekler: Erdem, Graovac, Mehmet Feyzi, Donk, Tunay, Yunus, Petretta, Turgay, Ali Sühan, Ahmet Engin

Teknik Direktör: Şenol Can

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Rakitskiy xx, Rodrigues xxx, Emre Akbaba xx, Ndiaye xxx, Stambouli xxx, Akintola xxx, Onyekuru xxx, Belhanda xxx

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, İsmail, Bjarnason, Yusuf, Assombalonga, Gulbrandsen, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Belhanda (dk. 37), Akintola (dk. 40) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tirpan (Kasımpaşa), Samet Akaydın, Onyekuru (Adana Demirspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Emre Akbaba, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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