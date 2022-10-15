15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Emre Akbaba, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

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