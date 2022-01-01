Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 jokey attan düştü (2)

TJK: EMRAH SİNCAN KONTROL AMAÇLI HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yaptığı açıklamada Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında attan düşen jokey Emrah Sincan'ın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğini, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. TJK, açıklamasında jokeyler ile safkanların ilgililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: DHA
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