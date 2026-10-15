Adanaspor Başkanı Özdemir, yaklaşık 60 milyon TL borca rağmen dış transfere başladı - Son Dakika
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Adanaspor Başkanı Özdemir, yaklaşık 60 milyon TL borca rağmen dış transfere başladı

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Adanaspor Başkanı Özdemir, yaklaşık 60 milyon TL borca rağmen dış transfere başladı
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Adanaspor Başkanı Uğur Özdemir, yabancı oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borca rağmen dış transfer görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Özdemir, ilk hedeflerinin transfer tahtasını açmak olduğunu, devre arasına kadar mevcut kadroyla devam edeceklerini söyledi.

ADANA (İHA) – TFF 3. Lig ekiplerinden Adanaspor Başkanı Uğur Özdemir, yabancı oyunculara olan yaklaşık 60 milyon TL'lik borç yüküne rağmen dış transfer görüşmelerine başladıklarını açıkladı.

Adanaspor'da Ergin Göleli'den görevi devralan yeni Başkan Uğur Özdemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübün mali tablosundan transfer tahtasına, tesisleşme hedeflerinden geçmiş döneme ait iddialara kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Özdemir, turuncu-beyazlı kulübün yeni yol haritasını çizdi.

Göreve geldikten sonra yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini belirten Özdemir, kulübün içinde bulunduğu zor şartların farkında olduklarını vurguladı. İlk ve en önemli önceliklerinin transfer engelini kaldırmak olduğunu dile getiren Özdemir, yabancı oyunculara olan yaklaşık 60 milyon TL'lik borç yüküne rağmen dış transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

"Birinci hedefim transfer tahtasını açmak"

Takımın içinde bulunduğu sportif ve mali şartların farkında olduklarını belirten Adanaspor Başkanı Uğur Özdemir, "Devre arasına kadar elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Onların da ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Önceliğimiz kulübün düzenini sağlamak. Borç ödeme sınırımız yaklaşık 200 milyon lira civarında. Bunun üzerindeki kısmı onların ödemesi gerekiyor. Elimizdeki belgeleri inceliyoruz. Vergi, SGK, elektrik ve kira gibi borçlarımızı aşamalı olarak tek tek çözeceğiz. Sabah ezanıyla başlayıp geceye kadar çalışıyoruz, camiamızdan biraz sabır bekliyoruz" dedi.

"Üç yıldır düzenli kayıt tutulmamış"

Geçmiş dönem sözleşmeleriyle ilgilide konuşan Özdemir, kulüp içerisinde son üç yıldır düzenli kayıt tutulmadığını öne sürdü. Yetkisiz imzalarla yapıldığı iddia edilen bazı sözleşmeler ve alacak talepleri hakkında hukuki yollara başvuracaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Adanaspor'u yeniden hak ettiği üst seviyelere taşımak ve en büyük hayali olan kulübe ait bir stat kazandırmak için çalıştıklarını belirten Özdemir, Adana şehrinin ve siyasilerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
AdanasporSporSon Dakika

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