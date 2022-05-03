Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı - Son Dakika
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Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

03.05.2022 20:13
Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi iki haftadır devam eden kötü gidişe dur demek isterken, turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor Tuzlaspor'a 4-1, Boluspor'a ise 2-1'lik skorla yenilerek sahadan mağlup ayrılmıştı. - ADANA

Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı
Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı
Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı
Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor AŞ: 1 Boluspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto 1. Lig: Adanaspor AŞ: 1 Boluspor: 1 (İlk yarı) Sait Karafırtınalar: 'Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi' Sait Karafırtınalar: 'Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi'

İstanbulspor, Adanaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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