Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Ali Emirhan Akçay), Enishan Ceylan (Dk. 79 Kasım Alperen Köşker) Furkan Kütük, Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 70 Muhammet Turhan)
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 70 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Mehmet Taş, Diakite (Dk. 70 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk. 46 Yepie Yepie), Oberlin (Dk. 70 Metehan Altunbaş), Dabo (Dk. 90+4 Burhan Tuzun), Fernandes
Gol: Dk. 19 Fatih Kurucuk (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Mert Han Kurt, Dk. 90+2 Kasım Alperen Köşker (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Dabo (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Adanaspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcuyla başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının önemine vurgu yaparken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da satrancın ana branşlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' sona erdi. Yarışlara 17 ilden 310 sporcu katıldı ve toplamda 72 sporcu ödül aldı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.
Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 300 deve arenaya çıktı. Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği renkli güreşlerin sonunda kazanan develerin sahiplerine kupa verildi. Festivale çeşitli siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarları, Tüpraş Stadyumu'na götürülürken, Beşiktaş taraftarlarıyla aralarında sözlü atışmalar yaşandı. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek için barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Olayların büyümesini engellemek için çevik kuvvet ve TOMA aracı devreye girdi.
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