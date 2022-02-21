Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geriye düştükleri maçları çevirmede sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bugün alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir haftada 3 maç oynadıklarını anımsattı.

İlk yarının ortada geçtiğini ifade eden Karafırtınalar, "İkinci yarı biraz daha efektif oynamaya başladık. Çok önde oynamanın dezavantajıyla kontra ataktan bir gol yedik. Onun dışında bir pozisyon vermedik. Genelde geriye düştüğümüz maçları çeviremiyoruz. Bugün en azından 1 puanı aldık. Bu kadar yorgunluğun üzerine verilen mücadele benim için fazlasıyla tatminkar. 1 puan çok değerli. Bunu sürdüreceğiz, coşku tekrar geldi takıma. Bir de bu kadar olumsuzluğun içinde yapıyoruz. Çoğu insan ne çektiğimizi bilmiyor. Bir sürü sıkıntımız var. Bu kadar olumsuzluğun içinde bir de sakatlığımız var. Alınan puan benim için çok değerli." şeklinde konuştu.

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz de iki takım için de zor bir maç olduğunu söyledi.

Adanaspor'un üst sıra için mutlaka kazanmak istediğini ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Hangi maç olursa olsun kazanmaya oynamalıydık. Maç ilk yarı özellikle daha dengeliydi. İki tarafın da atakları vardı. İkinci yarı golü bulduk. Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. O arada bir gol yedik, rakibimizin atakları oldu. Maçın sonuna doğru oyunu tekrar ele aldık. Son dakikalarda kazanma adına her şeyi yaptık ama maç berabere bitti. Deplasmanda kazanmak isterdik ama en azından yukarıdaki rakibimize bir puan daha yaklaştık. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Erzurumspor olarak bunu başaracağımız inancı içerisindeyim."