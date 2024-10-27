Adanaspor\'da Kemal Kılıç ile Yollar Ayrıldı

Spor

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

Ligde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı. Yeni yönetimin yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.