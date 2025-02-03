Adanaspor'da Teknik Direktör Değişimi

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."