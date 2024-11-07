Adanaspor, İstanbulspor Maçında Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Adanaspor, İstanbulspor Maçında Galibiyet Peşinde

Adanaspor, İstanbulspor Maçında Galibiyet Peşinde

Teknik direktör Yusuf Şimşek, İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

07.11.2024 14:21
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Uğur Okulları İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Adanaspor'umuzu üst sıralara çıkartmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Şimşek, ligin 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü karşılaşacakları Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Şimşek, "Daha sonra evimizde Sakaryaspor ile oynayacağız. Sakaryaspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Adanaspor'umuzu üst sıralara çıkartmak istiyoruz." dedi.

Ligde her takımın birbirini yenebileceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Haftalar önce Esenler Erokspor son sıralardaydı. Şimdi ise play-off potasında. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz ve bir an önce alt sıralardan üstlere çıkmak istiyoruz. Amacımız cumartesi günü kendi adıma ilk maçımızı kazanıp daha sonrasında planlar yapabilmek. Bunun için takıma izin vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü galibiyetimizi alırız ve Adanaspor'umuzu güzel yerlere taşırız. Taraftarlarımız bizleri desteklesinler. Onlara iyi bir Adanaspor izleteceğim. Potansiyelimiz var. Mücadele gücümüz yüksek. Kaybetmeme üzerine bir takım kurmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adanaspor, İstanbulspor Maçında Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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