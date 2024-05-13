Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül istifa etti - Son Dakika
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Spor

Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, Kulüp Başkanı Bayram Akgül istifa ettiğini açıkladı. Akgül, 18 yıl boyunca Adanaspor'a hizmet ettiğini belirterek, bundan sonra da kulübün yanında olacağını ifade etti.

13.05.2024 14:57
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana spor'da, Kulüp Başkanı Bayram Akgül istifa ettiğini açıkladı.

Bayram Akgül, kulüp hesabından gerçekleştirdiği istifa açıklamasında, "Kapanma noktasında iken büyük bir gururla devraldığım Adanaspor'umuza 18 sene boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettim. Bu 18 yılda birbirinden değerli bir çok şey yaşadık. Sayısız deplasman, sayısız hüzün, sayısız mutluluk. Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride keşke dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. En iyiyi sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim, Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım. Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi Adanaspor'umuzun yanında olacağımın bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül istifa etti - Son Dakika

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