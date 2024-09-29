Adanaspor Mağlup, Kılıç Temkinli - Son Dakika
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Adanaspor Mağlup, Kılıç Temkinli

Adanaspor Mağlup, Kılıç Temkinli

Adanaspor, Çorum FK'ya 2-0 kaybetti. Kılıç, takımın toparlanacağına dair umutlu konuştu.

29.09.2024 22:47
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 2-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Adanaspor inşallah bu sıkıntılı günleri aşacaktır." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye kötü başladıklarını söyledi.

Tüm uğraşlarına rağmen 2-3 tane net gol kaçırdıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Kötü durumdan kurtulmak gerekiyor. Basit gol yeme alışkanlığından kesinlikle kurtulmak gerekiyor. Adanaspor inşallah bu sıkıntılı günleri aşacaktır. Birlik olmak lazım. Adanaspor'u sevmek lazım. Herkesin el ele verip bizler, oyuncular ve taraftarlar bu işi kurtarmamız lazım. Geçen sene çok zorlu bir dönemi başardık. Önümüzdeki haftayı puan veya puanlarla geçebilirsek ondan sonra milli takım arasında önemli çalışmalar yapabiliriz. Üzgünüz inşallah en kısa zamanda toparlanacağız."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise iki takımın da kazanmak istediği bir hafta olduğunu söyledi.

Çok kritik bir haftayı geride bıraktıklarını dile getiren Özbalta, "Moral ve oyuncularımın öz güveninin tekrar yerine gelmesi açısından çok önemli bir maçtı. Gol yemeden kazanmamız takım savunması anlamında oyuncularımıza güven verdi. İş ahlakı son derece yüksek, ciddi, iyi işler yapıp geçen sene yaptığımız başarıya doğru ilerlemek isteyen çok oyuncu sayısı var." diye konuştu,

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Özbalta, "Bazen toparlanmak için çok yıpranıyorsunuz. Biz bugün o süreci bu hafta yaşadık. İnşallah o yıpranmanın arkasından bugün alınan galibiyet, iyi oyun, iyi mücadele, istediğimiz gibi gol yemeden alınan bir galibiyet oyuncularımızı çok daha rahatlatmıştır. Öz güvenlerin tekrar cesaretini yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Oyuncularımı gösterdikleri karakterli duruştan dolayı, kaliteli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adanaspor Mağlup, Kılıç Temkinli - Son Dakika

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