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Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı - Son Dakika

Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı

31.12.2021 13:44
Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlayarak son 5 sezonun en iyi puanını topladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlayarak son 5 sezonun en iyi puanını topladı.

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet alan Adanaspor 26 puan kazandı. Turuncu beyazlı takım Süper Lig'den düştüğü 2016-2017 sezonu sonrası oynadığı 5 sezonda düştüğü ilk sezon ve oynanan bu sezonda aynı puanı topladı. Düştüğü ilk sene ilk yarıyı 5. sırada 26 puanla tamamlayan Adanaspor, 2018-2019 sezonu ilk yarıda 19 puanla 11, 2019-2020 sezonu 12 puanla 17, geçtiğimiz sezon ise 21 puanla 11. sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar bu sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Adanaspor, Süper Lige çıktığı 2015-2016 sezonunda ilk yarıyı 3. sırada 27 puanla tamamlamıştı. - ADANA

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı - Son Dakika
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