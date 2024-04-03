Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: 'Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine güçlü bir takıma karşı almak mutluluk verici'

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Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Eyüpspor galibiyetinin ardından, "Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor evinde Eyüpspor'u 1-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Uzatmayla birlikte 80 dakikaya yakın 10 kişi oynayarak ligi bütün sezon boyunca forse etmiş, uzak ara şampiyonluğu yakalamış bir takıma karşı bu sonucu almak, bu dirençli oyunu göstermek de çok önemli. Rakip bizi zaman zaman önemli ölçüde baskı altına aldı. Bu anları iyi mücadele ederek geçirdik hem de kontrataklardan çok tehlikeli olduk. Onların gol atakları çok fazla ama bizim gol pozisyonlarının netliği çok çok fazla. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk. Aşırı ihtiyacımız olanı aldık ve bir nefes aldık sadece. 2-3 haftadır düzelen belirgin bir oyunumuz var, onun karşılığını aldık diye düşünüyorum" dedi. - ADANA