Adanaspor, Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika
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Adanaspor, Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 3 puan aldı

Adanaspor, Tuzlaspor\'u 2-1 yenerek 3 puan aldı

Adanaspor teknik direktörü Kemal Kılıç, Tuzlaspor'u yendikleri için mutlu olduklarını belirtti. Kılıç, takımının çıkışa geçmek istediğini söyledi. Tuzlaspor teknik direktörü Bekir İrtegün ise maçtan puansız ayrıldıklarını ve üzgün olduklarını ifade etti.

11.02.2024 16:59
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkışa geçen takımlardan olmak istediklerini söyledi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başladıklarını dile getiren Kılıç, "Hem kazanıp hem oyunu düzeltmek ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki maçlar için umut veren uygulamalar oldu. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." diye konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, kendileri için kritik bir maçtan puansız ayrıldıklarını kaydetti.

Karşılaşmaya çok sayıda eksikle çıktıklarını vurgulayan İrtegün, "Golü bulduk ancak ne yazık ki korumayı beceremedik, çok üzgünüz. Bize en az bir puan lazımdı. Adanaspor'u tebrik ederim. Açıkçası çok söyleyecek bir şey yok çünkü oyundan şikayet edeceğim bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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