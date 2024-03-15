Adanaspor, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından futbolcular, pas çalışmalarına geçti ve antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı. - ADANA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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