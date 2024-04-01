Adanaspor'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti.
Adanaspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan 2 çocuk babası Vedat Bayraktar, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bugün sabah vefat etti. Adanaspor'da yöneticilik de yapan Bayraktar'ın cenazesi yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Vedat Bayraktar'ın vefat ettiğini derin üzüntü ile öğrendik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kabasakal mezarlığında defnedilecektir. Vedat Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - ADANA
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bilet satışları ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın hedeflerini ve maçlarını değerlendirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcular ve görevliler hakkında konuştu. Sevklere tepki gösteren Pekin, "Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesine tepki göstererek, sporcuların kendilerini savunma haklarının yok sayıldığını belirtti.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacakları maçlara değinerek, takımın gelişimi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kıragası, Erzincan'da oynayacakları maçta dolu bir stadyum beklediklerini belirtti.
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