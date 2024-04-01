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Adanaspor'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Adanaspor'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti

Adanaspor\'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti

Adanaspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan 2 çocuk babası Vedat Bayraktar, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bugün sabah vefat etti. Adanaspor'da yöneticilik de yapan Bayraktar'ın cenazesi yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kulüp, Vedat Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle karşıladığını ve ailesine başsağlığı dilediğini açıkladı.

01.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Adanaspor'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti.

Adanaspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan 2 çocuk babası Vedat Bayraktar, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bugün sabah vefat etti. Adanaspor'da yöneticilik de yapan Bayraktar'ın cenazesi yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Vedat Bayraktar'ın vefat ettiğini derin üzüntü ile öğrendik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kabasakal mezarlığında defnedilecektir. Vedat Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor'un efsane kaptanı Vedat Bayraktar (74) hayatını kaybetti - Son Dakika

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