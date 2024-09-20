Adanaspor'un Hedefi İlk 5 İçin Mücadele Etmek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adanaspor'un Hedefi İlk 5 İçin Mücadele Etmek

Adanaspor\'un Hedefi İlk 5 İçin Mücadele Etmek

Adanaspor kaptanı Uğur Demirok, genç bir ekiple en iyi yerde bitirmek istediklerini belirtti.

20.09.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

Turuncu-beyazlıların yeni transferi 36 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir ekip olduklarını belirtti.

Takıma katıldıktan sonra kendisine kaptanlık verilmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Uğur, "Bana verilen görevi en sıcak şekilde karşıladıkları için takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Abilik yapmaya, tecrübelerimizi aktarmaya geldim." dedi.

Uğur, genç bir ekip olduklarını ve ilk 5 haftada kaybedilen puanlarda tecrübe eksikliğinin etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Adanaspor'un Süper Lig'e dayanan bir geçmişi olduğunu anımsatan Uğur, şöyle konuştu:

"Adanaspor belki son yıllarda istediği ivmeleri yakalayamıyor. Benim gibi Korcan Çelikay da takıma katıldı. Gençlerle tecrübeyi harmanlayacak şekilde ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz tecrübemizi, onlar enerjisini sahaya yansıttığı sürece bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbol sonuç odaklı. Taraftar da haklı, galibiyet istiyorlar. Çok dinamik ve genç bir takım var. Sahada biraz daha tecrübeyi yansıttığımız zaman skorun da geleceğini düşünüyorum. Bu ligde ilk golü atmak bence çok önemli. Sonra gerisi geliyor. Emin olsunlar ki bu takım güzel yerlere gelecek. İnşallah takımı hep beraber hedeflenen yere getirebiliriz. Taraftar da sonuna kadar destek versin."

Uğur, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Sol Bamba ile tanışamadığını söyledi.

Bamba'ya Allah'tan rahmet dileyen Uğur, "İster istemez takıma bir yansıma oluyor. Her fotoğrafını gördüğümüzde bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayat devam ediyor, bunun üstesinden gelmek zorundayız. Sol Bamba için sahaya mücadelemizi ekstra olarak koyacağız. Elimizden geleni yapacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Doğukan: "Üst sıralara tırmanacağız"

Takımın kanat oyuncusu 24 yaşındaki Doğukan Emeksiz de Sol Bamba'nın vefatının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sol Bamba'yı çok sevdiklerini anlatan Doğukan, "Kısa bir süre zaman geçirmiş olmamıza rağmen gayet yakındık. Bu vefat bizi çok etkiledi. Üzüntü içerisindeyiz, duygusalız. Sol Bamba'yı çok özleyeceğiz." dedi.

Doğukan, takımlar arasındaki puanların birbirine yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Açıkçası şu an her şey için erken. İyi bir takımız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Üstte olan takımların bizden hiçbir fazlası yok. Kalitemiz de ortada. Üst sıralara tırmanacağız."

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Adanaspor, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Kaynak: AA

Uğur Demirok, Adanaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'un Hedefi İlk 5 İçin Mücadele Etmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:20 Başkentte sahte bal operasyonu Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
20:50 İki kardeş denizde kaybolmuştu Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adanaspor'un Hedefi İlk 5 İçin Mücadele Etmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement