Adanaspor ve Keçiörengücü 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Adanaspor ve Keçiörengücü 1-1 Beraber Kaldı

Adanaspor ve Keçiörengücü 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

16.09.2024 22:22
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Feyzi'nin pasında topla buluşan Turgay, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dembele'nin şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Dembele pasını Traore'ye gönderdi. Traore, Hızır'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

56. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Eduart Rroca, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

69. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ciss topu ceza yayı ortasında bulunan Dabo'ya aktardı. Dabo'nun sert şutunda top az farkla auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Jankat'la karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda Jankat topu uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ kanattan Dabo ceza sahası içine girdi ve pasını aktardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Feyzi Yıldırım (Harun Alpsoy dk. 60), Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Diakite (Ferhat Katipoğlu dk. 60), Ciss (Metehan Mollaoğlu dk. 90), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 72)

Teknik Direktör: Francois Ciccolini

Yedekler: Muhammet Emin Çelik, Uğur Demirok, Yepie Yepie, Cem Güzelbay, Alp Efe Kılınç, Emir Can Aksu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Togui (Halil Can Ayan dk. 67), Traore (Orhan Nahırcı dk. 88), Rroca (Oğuzhan Ayaydın dk. 77), Camara (Süleyman Luş dk. 88), Dembele (Diouf dk. 88)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Görkem Bitin, Arda Şengül, Recep Taşbakır, Yılmaz Basravi

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Eduart Rroca (dk. 55 pen.) (Ankara Keçiörengücü), Doğukan Emeksiz (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Uğur Demirok (Adanaspor), Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor ve Keçiörengücü 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

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