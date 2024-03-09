Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
37.dakikada Dimitrov'un sağdan kullandığı kornerde Kassonga ön direkte topu düzeltip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat Kaplan topu kurtardı.
43. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta Rashad Muhammed topu kontrol edip kaleye vurdu ancak kaleci Cihan gole izin vermedi.
58. dakikada Dimitrov'un kullandığı kornerde savunmadan seken topu Sinan gelişine kaleye gönderdi ancak etkisiz giden topu savunma karşıladı.
72. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kassongo ceza sahası içine girdi ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalıp vuruşunda Ferhat meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Abdoulaye Dabo, Dimitri Oberlin (Ciss dk. 62), Diakite (Harun Alpsoy dk. 85), Rashad Muhammed, Fernandes
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş, Lukaku, Hıdır Aytetin, Yepie Yepie, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Rajko Rotman, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç (Simon dk. 74), Sinan Kurt (Koray Kılınç dk. 87), Dimitrov, Roshi (Del Valle dk. 46), Murat Cem (Samed Onur dk. 66), Kasongo
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Muhammed Ertürk
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Sarı kartlar: Hasan, Rotman, Bülent Uzun (Sakaryaspor) - ADANA
Son Dakika › Spor › Adanaspor ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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