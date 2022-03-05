Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı - Son Dakika
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Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı

05.03.2022 11:02
Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı

Spot Toto 1. Lig'de 6 haftadır maç kazanamayan Adanaspor'da futbolcular, galibiyet serisi yakalayarak play-off umudunu korumak istiyor.

Spot Toto 1. Lig'de 6 haftadır maç kazanamayan Adanaspor'da futbolcular, galibiyet serisi yakalayarak play-off umudunu korumak istiyor.

Faslı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser, AA muhabirine, iyi bir takım ve kaliteli oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Adanaspor'da iki sezondur forma giydiğini anımsatan Bennasser, turuncu-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Benasser, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Şimdi kendimi yüzde yüz iyi hissediyorum, hazırım. Sezon başında ayağımda sakatlığım vardı." dedi.

Takıma maç içinde yardım etmenin kendisi için önemli olduğuna dikkati çeken Benasser, şöyle konuştu:

"En büyük hedefim iyi bir performans ve oyun sergilemek. İyi bir sezon geçirmeyi amaçlıyorum. Adanaspor'un başarılı olmasına katkı sağlamayı hedefliyorum. Kalbim Adanaspor için atıyor. Yeniden Fransız takımlarında futbol oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Milli takıma tekrar dönmek ve orada oynamak isterim. Şu anda Adanaspor'un çok başarılı olması benim en büyük isteğim."

Ahmethan: "Manisa FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Futbolculardan 25 yaşındaki Ahmethan Köse de Manisa FK maçında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Geçen hafta Bandırmaspor'a 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Ahmethan, "İstemediğimiz bir sonuçla döndük Bandırma'dan ama inşallah önümüzdeki maçta bunu telafi edeceğiz. İki hafta içeride oynayacağız, bunun avantajı var. Manisa FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ahmethan, takımda dönem dönem iniş ve çıkışlar olabildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ligde takımlar ikinci yarı daha iyi kadro kurdular. Biz de takımımıza takviyeler yaptık. İkinci yarı aslında iyi başladık. Sonrasında istemediğimiz sonuçlar aldık. Takımı tekrar çıkışa geçirecek olan bizleriz. Tekrardan galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. İki hafta içeride oynayacağız. Bunun bir avantajı var. Bunu lehimize çevirebilirsek kendimizi yukarıya atabiliriz. Hala play-off hedefimiz var. Bu bitmiş değil, son ana kadar mücadele edeceğiz. Bunun için önümüzdeki iki maçı iyi değerlendirip önümüze bakacağız."

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Manisa FK'da en golcü Gakpa Manisa FK'da en golcü Gakpa

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı - Son Dakika


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