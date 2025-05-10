Adem Asil, Halka Aletinde Altın Madalya Kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında halka aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem, Varna kentinde gerçekleştirilen organizasyonda halka aletinde 14.100 puanla birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
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