Ademola Lookman\'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ademola Lookman, transfer döneminin son günlerinde Atletico Madrid'e imza attı. İspanyol ekibi, 35+5 milyon euro bonservis karşılığında Nijeryalı yıldızla 2030 yılına dek sürecek sözleşmeyi imzaladı. Lookman, transferi sonrası ilk kez basına röportaj verdi.

"BURADA OLMAK ÖZEL"

Transferi hakkında konuşan Ademola Lookman, "Atletico Madrid'de olmak çok özel. Burada olduğum için çok mutluyum. Burayı çok istemiştim. Bu kadar büyük bir kulüpte oynamayı herkes ister. Sahaya çıktığım andan itibaren bu kulüp için her şeyimi vereceğim. İnanılmaz heyecanlıyım.' dedi.

'ÜST DÜZEY LİGDE OYNAYACAĞIM'

'Üst düzey ligde ve ülkede oynayacağım, yeni bir dil öğreneceğim' diyen Lookman, "Öğrenmeyi ve gelişmeyi,seviyorum. Harika insanlardan ve futbolculardan oluşan gruba katılmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 19 maçta süre bulan deneyimli hücum oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.