Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Ademola Lookman\'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
03.02.2026 18:55  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ademola Lookman\'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin transferini bitiremediği Ademola Lookman, Atletico Madrid'e imza attı. İspanyol ekibindeki ilk röportajını veren Lookman, ''Atletico Madrid'de olduğum için çok mutluyum. Burayı çok istemiştim. Bu kadar büyük bir kulüpte oynamayı herkes ister.'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ademola Lookman, transfer döneminin son günlerinde Atletico Madrid'e imza attı. İspanyol ekibi, 35+5 milyon euro bonservis karşılığında Nijeryalı yıldızla 2030 yılına dek sürecek sözleşmeyi imzaladı. Lookman, transferi sonrası ilk kez basına röportaj verdi.

"BURADA OLMAK ÖZEL"

Transferi hakkında konuşan Ademola Lookman, "Atletico Madrid'de olmak çok özel. Burada olduğum için çok mutluyum. Burayı çok istemiştim. Bu kadar büyük bir kulüpte oynamayı herkes ister. Sahaya çıktığım andan itibaren bu kulüp için her şeyimi vereceğim. İnanılmaz heyecanlıyım.' dedi.

Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

'ÜST DÜZEY LİGDE OYNAYACAĞIM'

'Üst düzey ligde ve ülkede oynayacağım, yeni bir dil öğreneceğim' diyen Lookman, "Öğrenmeyi ve gelişmeyi,seviyorum. Harika insanlardan ve futbolculardan oluşan gruba katılmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 19 maçta süre bulan deneyimli hücum oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Atletico Madrid, Fenerbahçe, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    Madrid varken , fenev bahçe demi oynayacak haklı 127 65 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    olum buraya da gelse aynısını söyleyecekti, niye sinirlenelim malmısınız 124 15 Yanıtla
  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Senin madrid dediğin italyadaki atalanta kadar bi kulüp. İspanyada villereal sevilla neyse atleticoda aynı. Real veya barcelona değil 62 37 Yanıtla
  • Furkan Özdemir Furkan Özdemir:
    Fentbahçeliyim ama neden kızalım doğru söze ne denir 72 14 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Gvt oğlu gvt 33 30 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 22:08:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.