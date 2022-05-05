Adilcevaz'da 'Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi' yapılıyor - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi' yapımı için çalışmalar başladı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ile birlikte ilçede yapılacak 'Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin ön hazırlık ve temel atma çalışmalarını yerinde incelendi. Konuyla ilgili olarak Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin tanıtılmasına katkı sağlayacak, turizm açısından ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek, ulusal ve uluslararası birçok dalgıca ev sahipliği yapacak, birçok gencimize ve çocuklarımıza suyu sevdirecek, su sporları yapabilecekleri imkanı sağlayacak olan ve Van Gölü'nün gizemli dünyasına şahit olacağımız 'Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi' Adilcevaz'a ve Adilcevaz halkına hayırlı olsun" denildi. - BİTLİS