Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi

31.03.2022 17:22
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1. Ligi'nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, lig şampiyonu olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1. Ligi'nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, lig şampiyonu olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nu üçüncülükle tamamlayarak play-off'lara katılma hakkı elde eden TÜRŞAD Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarında Hatay Spor'u 3-2, Rest Property Alanya Belediyesini 3-2 ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Takımı'nı 3-0 mağlup ederek finallere yükseldi. Final müsabakalarında ise mücadele ettiği ilk karşılaşmada Ordu Akkuş Belediye Spor Takımını 3-0 mağlup eden Adilcevaz TÜRŞAD, finallerin ikinci karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyesine 3-2 mağlup oldu. Adilcevaz TÜRŞAD, bugün oynanan son karşılaşmada ise Bursa Hekimoğlu Takımını 3-0 mağlup ederek lig şampiyonu oldu. Adilcevaz TÜRŞAD ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi de Efeler Ligi'ne yükselen takım oldu.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen yıl yükseldiğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde bu yıl büyük başarılar elde ederek Ankara'daki play-off'lara katılma hakkı elde ettik. Takımımız burada da büyük gayret sarf ederek AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi. Tamamen gönüllülük üzerine kurulan takımımız çok büyük maddi ve manevi zorlukları hep beraber göğüsledi. Tüm il halkı bu başarı için kenetlendi. Şükürler olsun Bitlis tarihine altın harflerle yazılmış bir başarı elde ettik. Bu gururu ve sevinci bizlere yaşatan teknik ekibimize, oyuncularımıza, sponsorlarımıza ve bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyoruz. Galibiyet Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın manevi hatırasına, Efeler Ligi'ne çıkma başarımız tüm Bitlis halkına armağan olsun" dedi.

Ankara'da yapılan karşılaşmalarda TÜRŞAD Voleybol Takımını yalnız bırakmayan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise takımla gurur duyduklarını ifade ederek, "TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde güzel maçlar ortaya koyarak Ankara'daki play-off'lara katılma hakkı elde eden takımımız, buradaki karşılaşmalarda da alnının akıyla mücadele ederek AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi. Bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatan takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen oyucularımıza, teknik ekibe ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza önümüzdeki sezonda mücadele edeceği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Adilcevaz, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi'ne yükseldi - Son Dakika


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