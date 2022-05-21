Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor

21.05.2022 16:58
Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor

Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da başladı.

Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da başladı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığının 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde başlayan Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Yeni Mahalle Spor Salonunda 51 ilden 500 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışların iki gün süreceği öğrenildi.

Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan müsabakalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan açılış töreni ile start aldı. 51 ilden 500 sporcusu turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonasına katılan sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Medeniyetler şehri Adıyaman'da sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yüzlerce ören yeri ile adete bir açık hava müzesini andıran Adıyaman'da müsabakaların dışında buraları da mutlaka gezmenizi ve görmenizi öneririm. Sizler başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra aynı zaman da farklı illerde müsabakalara katılan birer tanıtım elçisi olarak memleketlerimizin kültürünü ve güzelliklerini gittiğiniz yerlerde sevdiklerinize mutlaka anlatın. Umarım iki gün boyunca ilimizde keyifli zaman geçirirsiniz" dedi.

Müsabakalarının il gününde derece elden sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve Spor Hizmetleri Zeynel Abidin Deneri tarafından verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor
Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor
Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor Genel Müdürlüğü, Adıyaman, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor - Son Dakika


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