Adıyaman\'da Galatasaray Kutlaması

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon olması Adıyaman'da da kutlandı.

Son düdükle beraber Adıyaman'daki caddelere akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla beraber konvoy yaparak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte cadde ve sokaklara akın eden taraftarlar, Galatasaray'ın büyük sevinç yaşadı. Ellerinde bayraklarla cadde ve meydanları dolduran taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yaktı. Özellikle kentin işlek noktalarından biri olan Sümer Meydanı'na toplanan kalabalık arasında bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylılarla birlikte durumu kutlaması dikkat çekti.

Emniyet ekipleri ise kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı. - ADIYAMAN