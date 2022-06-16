Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

16.06.2022 17:12
Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında Adıyaman'da 5 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında Adıyaman'da 5 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri Adıyaman'a getirildi.

Malzemelerin bir bölümü Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, burada yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Adıyaman'da 2, Kahta ilçemizde 2 ve Besni ilçemizde 1 olmak üzere, özel eğitim okullarına gönderilen spor malzemelerinin dağıtımını bugün yapıyoruz. İnşallah çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi yetişmesine ve mutluluğuna vesile olur." diye konuştu.

Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik de özel öğrencilerden Mert Kasar (17) ile masa tenisi oynadı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul idarecileri ile özel eğitim öğrencileri katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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