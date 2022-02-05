Üye Girişi
Adıyaman FK İnegölspor: 2-0 - Son Dakika

Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

05.02.2022 15:47
Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Enes Kanpara yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK ve rakip takım İnegölspor ilk yarıda gol bulmak için kıyasıya mücadele etti. Maçta ilk gol ev sahibi takım Adıyamanspor'dan geldi. Maçın 45. Dakikasında Oğuzhan Öztürk İnegölspor'un ağlarını toplu buluşturdu. Maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.

İkinci yarıda İnegölspor beraberliği yakalamak için kıyasıya mücadele etse de, Adıyaman FK'nin ikinci golü 73. Dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı vuruşuyla geldi. Karşılıklı atakların yaşandığı maçta Adıyaman FK, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-0 galip ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK İnegölspor: 2-0
Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, İnegölspor, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adıyaman FK İnegölspor: 2-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman FK İnegölspor: 2-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement