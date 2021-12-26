Adıyaman FKBodrumspor A.Ş: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor A.Ş'yi 3-1 mağlup etti.

Ligde son sıralarda yer alan Adıyaman FK, kendi sahasından galibiyetle ayrıldı. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Barkın Kara'nın yönettiği maçta her iki takımda kıyasıya mücadele etti.

Maçın 2.dakikasında Bodrumspor A.Ş oyuncusu Samet Yalçın'ın attığı gol ile maç, 1-0 oldu. Maçın 11. dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Cengizhan Akgün'ün kullandığı penaltıyla top kale filesiyle buluştu. Maç 1-1 oldu. Maçın 21.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Ogün Özçiçek'in attığı gol ile maç 2-1 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen ilk yarı 2-1 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise Adıyaman FK oyuncusu Ahmet Kaan Ergün 60.dakikada, Bodrumspor A.Ş oyuncusu Oğuzhan Doğan ise 71. Dakikada sarı kart gördü. 6 Dakika uzatmalara gidilen maçın 90.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Osman Torun'un attığı gol ile maç 3-1 oldu. Kıyasıya mücadelenin verildiği maç, 3-1 bitti. - ADIYAMAN