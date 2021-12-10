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Adnan Başkan: "Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız" - Son Dakika

Adnan Başkan: "Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız"

10.12.2021 13:15
Adnan Başkan: "Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor karşılaşmasından taraftarlarında desteğiyle en iyi sonucu alacaklarını kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor karşılaşmasından taraftarlarında desteğiyle en iyi sonucu alacaklarını kaydetti. Süper Lig'in 16. haftasında FT Antalyaspor, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar bu zorlu karşılaşmadan puan yada puanlar hedefliyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de ilk yarının son haftalarına yaklaştıklarını dile getiren Başkan, "Geçen hafta futbolun ilginç yönlerinden birine şahit olduk ve maalesef iş kazası diyebileceğimiz bir yenilgi aldık. Takımımızın potansiyelinin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu hafta da rakibimiz ligimizin açık ara lideri Trabzonspor. İyi futbol oynuyorlar, galibiyet serileri var ve bir rekor için sahaya çıkacaklar. Bizim teknik ekibimize ve oyuncularımıza olduğu kadar taraftarımıza da güvenimiz sonsuz. Onların destek vereceği takımımızın en iyi sonucu alacağını biliyoruz" diye konuştu.

"Bilet fiyatları düşük tutuldu"

Taraftarların maça gelmesinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Adnan Başkan, "Bu yüzde maddi geliri değil, taraftarımızın daha kalabalık olarak maça gelip bize destek olmasını tercih ettik. Başkanımız Aziz Çetin ve yönetimimizin aldığı kararla bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tuttuk. Bu bilet fiyatları ile Türkiye'de hiçbir Süper Lig maçını izlemek mümkün değil. Maçın günü ve saati de son derece uygun. Taraftarımız ve tüm Antalyalılar gelin hep birlikte takımımıza destek verelim ve galibiyet sevincine ortak olalım. Taraftarımız yoksa bir kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Adnan Başkan: Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, İş Kazası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adnan Başkan: 'Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız' - Son Dakika Spor


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