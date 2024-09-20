Adnan Sezgin'e Macar Nişanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adnan Sezgin'e Macar Nişanı

Adnan Sezgin\'e Macar Nişanı

Adnan Sezgin, Macar Kültür Merkezi'nde Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı aldı.

20.09.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi ve iş insanı Adnan Sezgin'e Macar Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile 'Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı' verildi.

Türkiye- Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Adnan Sezgin'e nişanı, Macar Kültür Merkezi'nde Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter tarafından teslim edildi. Törene, iş ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Adnan Sezgin'in Türkiye-Macaristan ilişkilerinde sağladığı ticari katkıları, sektöründe yarattığı değerlerle Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı'na layık gösterildiği söylendi. Gösterdiği üstün hizmet, görev bilinci, ekonomiye yaptığı önemli katkıları ve vizyoner liderliğiyle Adnan Sezgin'in nişanı hak ettiği ifade edildi.

ADNAN SEZGİN: ÇOKDUYGULANDIM

Törende konuşma yapan Adnan Sezgin, "Çok duygulandım. Bana bu ödülü layık gören Sayın Macaristan Cumhurbaşkanı'na, Başkonsolos Attila beye çok teşekkür ederim. Bu ödülü tek başıma almadım. Bu bir ekip çalışması. Bu süreçte bana katkıda bulunan, beni hiç yalnız bırakmayan Sayın Adnan Polat'a, aileme ve konsey üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu nişanı sadece ceketimin yakasında değil kalbimin en iyi yerinde ömrümün sonuna kadar taşıyacağım." ifadelerine yer verdi.

ADNAN POLAT: BİZ GALATASARAY'IZ

Yarın oynanacak olan derbi hakkında görüşlerini dile getiren Adnan Polat, "Galatasaray- Fenerbahçe derbileri futbolun ruhu, her türlü rengi katan bir mücadele. Deplasmanda oynamanın dezavantajı var ama biz Galatasaray'ız. Geçen sezonlarda oradaki maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galatasaray'ın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Ancak derbilerin neticesini tahmin etmek mümkün değil. İki takımın da kazanma şansı yüksek" sözlerine yer verdi.

'OKAN İLE GURUR DUYUYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a güvendiğini dile getiren Adnan Polat, "Okan ile gurur duyuyorum. Galatasaray'da 16 yaşında altyapıdan A takıma geçti. Hep yıldız futbolcu olarak oynadı. Sonra İtalya'ya gitti. Orada da çok başarılı oldu. Teknik direktörlüğünde Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı aldı. Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yaptı. Galatasaray'da yeni kurulan takımı 2 sezon üstü üste şampiyon yaptı. Okan daha ne yapsın. Kendisiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÜNSAL: DAVİNSON VE OSİMHEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Sezona Galatasaray'ın iyi girememesine rağmen ligde iyi ilerlediklerini dile getiren Ünsal, "Takım performans olarak beklenen seviyede değil ama sezona 5'te 5 yaparak başlamanın moral ve motivasyonu var. Galatasaray son yıllarda Okan hocanın önderliğinde derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Okan hocanın tarzı belli ama Mourinho'nun tercihleri oyunun şeklini belirleyecek. Galatasaray açısından Davinson Sanchez ve Victor Osimhen belirleyici olacak. Sanchez, takımın savunmadaki aklı, güvencesi, yönlendiricisi. O iyi onarsa önündeki oyuncuların kalitesi ve bitiriciliği etkin hale geliyor"sözlerine yer verdi.

Osimhen'in derbide ki rolünün sorulması üzerine ise Ünsal, "Osimhen normal bir transfer değil. Aslında gerçekleşmesi çok muhtemel bir transfer değildi. Bence müthiş bir oyuncu. Icardi zaten sakat. Osimhem'in varlığı ile Galatasaray'ın eli güçlendi. Onun olması taraftarı, basını, teknik ekibi ve futbolcular etkiler. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da olacak. Belki de Mourinho, kafasındaki sistemde değişiklikler yapacak" cevabını verdi.

SAFFET AKYÜZ: NET OLARAK ŞU KAZANIR DİYEMİYORUM

Derbi için yorumunu paylaşan Eski Galatasaraylı futbolcu Saffet Akyüz, "Galatasaray Süper Kupa ile kötü bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de elendi. Fenerbahçe'de elendi. Kendi içimizdeki rekabete baktığımız zaman Galatasaray'ın her şeye rağmen bu kötü gidişe rağmen ligdeki başlangıcı iyi. Son haftada oynadığı oyunda daha iyi bir sinyal verdi. Yeni katılan iki oyuncuyla beraber daha iddialı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe geçen senenin hayal kırıklığından sonra Ali Koç'un büyük transferlerine rağmen takıma yansıyan çok özel bir şey görmüyorum. Ama yine de Fenerbahçe'nin kendi evinde üstün olacağına inanıyorum. Tabii ki geçen sene olduğu gibi bu sene de temennimiz futbolu hak edenin kazanması. Dış etkenlerin futbola etki etmemesi. Son dönemde çok uzak kaldığımız sosyal medyanın vermiş olduğu baskıdan uzaklaşıp 2 kulübün rekabetin farkına varması. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Osimhen etki olarak güçlü bir oyuncu. Deplasmanda üstün oynandığında topu tutabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın kaliteli ayakları var, bu fark yaratabilir ama iki takımın da kalitesi birbirine yakın. Net olarak şu kazanır diyemiyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Adnan Sezgin, Galatasaray, Macaristan, Türkiye, Magazin, Ekonomi, Futbol, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adnan Sezgin'e Macar Nişanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 20:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Adnan Sezgin'e Macar Nişanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement