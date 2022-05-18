ADÜ Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası oldu

Ünilig Süper Lig'inde mücadele eden Aydın temsilcisi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu.

ADÜ Futbol Takımı, grup maçlarında sırasıyla Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni eleyerek çeyrek finale ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni eleyerek yarı finale çıktı. Yarı finalde üç özel üniversite ve ADÜ yer aldı. ADÜ Futbol Takımı, Özel Beykent Üniversitesi'ni 6-0, yenmesinin ardından finalde, Özel İstanbul Aydın Üniversitesi'ni 2-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

ADÜ Futbol Takımının Türkiye Şampiyonu olmasının gururunu taşıdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ünilig Süper Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 207 üniversite arasında 'Türkiye Şampiyonu' olduk. Şimdi Dünya Şampiyonasında Ülkemizi temsil edeceğiz. Evlatlarımı ve onları bu şampiyonaya hazırlayan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN