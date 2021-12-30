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ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu

30.12.2021 09:22
ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından Ankara-Gölbaşı'nda Federasyon Binası içinde yer alan tesislerde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Final Etabı...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından Ankara-Gölbaşı'nda Federasyon Binası içinde yer alan tesislerde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Final Etabı Gençler Şampiyonası'nda Türkiye Gençler 2.'si oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Final Etabı Gençler Şampiyonası'nda Türkiye Gençler 2.'si olan Hakan Görgüç, 2021 yılı Türkiye Gençler Klasmanında 4. -sırayı alarak önümüzdeki yıl Türkiye Bilardo Gençler Milli Takımında yer almaya hak kazandı.

Görgüç'ün, Avrupa Bilardo Konfederasyonu (CEB) tarafından 7-10 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi U21 Milli Takımında temsil etmesi bekleniyor. - AYDIN

ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu
ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu
ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu

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Ankara Gölbaşı, Bilardo, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ADÜ'lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika Spor


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