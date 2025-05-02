Bir tarafta milli yıldızımız Merih Demiral, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi Dünya futboluna damga vurmuş isimlerle dolu kadrosuyla Suudi devi Al Ahli, diğer tarafta Cristiano Ronaldo'lu, Sadio Mane'li Al Nassr'ı kupanın dışına iten Japon ekibi Kawasaki Frontale.
Kawasaki Frontale - Al Ahli karşılaşması cumartesi saat 19.30'da D-Smart ve D-Smart GO'dan futbolseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Spor › AFC Şampiyonlar Ligi Finali: Al Ahli - Kawasaki Frontale - Son Dakika
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