Afgan Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Kaybetti

(ANKARA) - FIFA'nın, yurt dışında yaşayan Afgan kadın futbolcuların resmi müsabakalarda Afganistan'ı temsil edebilmesine izin veren kararının ardından oluşturulan Afgan kadın futbol takımı ilk uluslararası hazırlık maçlarını Yeni Zelanda'da oynadı.

Yurt dışında yaşayan 23 Afgan futbolcudan oluşan ekip, Cook Adaları ile oynadığı iki hazırlık maçını 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kaybetti. Karşılaşmalar resmi uluslararası maç statüsünde sayılmazken, Taliban'ın 2021'de iktidara dönmesinin ardından dağılmak zorunda kalan takımın FIFA desteğiyle ilk uluslararası buluşması olması nedeniyle sembolik önem taşıyor.

FIFA, Nisan ayında aldığı kararla ülke dışında yaşayan Afgan kadın futbolcuların gelecekte resmi uluslararası maçlar ve FIFA organizasyonlarında Afganistan'ı temsil edebilmesinin önünü açmıştı. Karar, Afganistan Futbol Federasyonu'nun onayı olmadan faaliyet gösteren kadın takımının ilerleyen dönemde Dünya Kupası ve Olimpiyat elemeleri gibi resmi organizasyonlara katılabilmesini mümkün hale getirdi.

Takım ilk kez 2025 yılında Fas'ta düzenlenen FIFA Kadınlar Birliği Serisi turnuvasında sahaya çıktı ve Libya'yı 7-0 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Yeni Zelanda'daki Cook Adaları maçları ise FIFA'nın nisan ayındaki kararının ardından gerçekleştirilen ilk kamp ve hazırlık karşılaşmaları oldu.

Taliban'ın Ağustos 2021'de yeniden iktidara gelmesinin ardından kadınların organize spor faaliyetlerine katılması yasaklanmış, bu süreçte Afganistan kadın milli futbol takımının oyuncuları Avustralya, İngiltere, Portekiz ve diğer ülkelere tahliye edilmişti.