Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30.08.2022 21:15
Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da antrenman öncesi futbolcular anlamlı bir harekete imza attı.

Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da antrenman öncesi futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yoğun dayanıklılık antrenmanıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koşular yaptı. Bursasporlu futbolcular, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - BURSA

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Bursaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor rezerv takım kurdu Bursaspor rezerv takım kurdu
Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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