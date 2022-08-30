Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da antrenman öncesi futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yoğun dayanıklılık antrenmanıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koşular yaptı. Bursasporlu futbolcular, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - BURSA