Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi

09.06.2022 09:35
Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi

Güney Afrika 2. Ligi'nde bir üst lige yükselme mücadelesi veren Matiyasi FC ile Nsami Mighty Birds arasında oynanan maçta olanlar akıllara durgunluk verdi. Maç, Matiyasi FC'nin 59-1 üstünlüğüyle biterken Nsami Mighty Birds 41 golü kendi kalesine attı. Futbol sahalarında görülen en açık şikelerden birinin yapıldığı maç sonrası yetkililer iki takımı da futboldan men etti.

Givemesport'da yer alan habere göre, Güney Afrika'da akılalmaz bir futbol olayı yaşandı. Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup ederken tam 41 gol rakip oyuncuların kendi kalesini bulmasıyla geldi. Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'neyükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken gollerin 41'i rakip futbolcuların topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla gerçekleşti.

MEN EDİLDİLER

Ülkede görev yapan futbol gözlemcileri maç hakkında soruşturma başlattı. Şike yapıldığı çok net anlaşılan maçta iki takımda futboldan men edildi. Ancak ilginç olaylar son bulmadı. Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı, ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi

Güney Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor
09:16 Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi
09:12 Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
09:09 Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
09:04 Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 09:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement