Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi

Givemesport'da yer alan habere göre, Güney Afrika'da akılalmaz bir futbol olayı yaşandı. Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup ederken tam 41 gol rakip oyuncuların kendi kalesini bulmasıyla geldi. Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'neyükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken gollerin 41'i rakip futbolcuların topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla gerçekleşti.

MEN EDİLDİLER

Ülkede görev yapan futbol gözlemcileri maç hakkında soruşturma başlattı. Şike yapıldığı çok net anlaşılan maçta iki takımda futboldan men edildi. Ancak ilginç olaylar son bulmadı. Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı, ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.