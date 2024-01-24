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Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya son 16 turuna çıktı

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynanan son maçlar sonucunda Mali, Güney Afrika ve Namibya takımları son 16 turuna çıkmaya hak kazandı. Mali ve Güney Afrika doğrudan, Namibya ise en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Afrika Uluslar Kupası E Grubu\'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya son 16 turuna çıktı
24.01.2024 - 22:36,
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Namibya ile Mali, Güney Afrika ile de Tunus'un karşı karşıya geldiği iki mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Son maçların ardından 5 puanlı Mali'yi, 4'er puana sahip Güney Afrika ve Namibya takip etti. Tunus ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Mali ve Güney Afrika doğrudan, Namibya ise en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu biletini aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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