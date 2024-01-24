Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Namibya ile Mali, Güney Afrika ile de Tunus'un karşı karşıya geldiği iki mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Son maçların ardından 5 puanlı Mali'yi, 4'er puana sahip Güney Afrika ve Namibya takip etti. Tunus ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Mali ve Güney Afrika doğrudan, Namibya ise en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu biletini aldı.