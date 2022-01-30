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Afrika Uluslar Kupası'nda izdiham yaşanan Olembe Stadı'na CAF'tan yeşil ışık - Son Dakika

Afrika Uluslar Kupası'nda izdiham yaşanan Olembe Stadı'na CAF'tan yeşil ışık

30.01.2022 22:57
Afrika Uluslar Kupası'nda izdiham yaşanan Olembe Stadı'na CAF'tan yeşil ışık

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaşanan izdihamda 8 kişinin vefat ettiği ve 38 taraftarın yaralandığı Olembe Stadı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaşanan izdihamda 8 kişinin vefat ettiği ve 38 taraftarın yaralandığı Olembe Stadı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

CAF'tan yapılan açıklamada, Kamerun'un başkenti Yaounde'de yer alan Olembe Stadı'nda yaşanan trajedinin ardından ülkenin hükümet ve güvenlik yetkilileri tarafından olaya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlandığı belirtildi.

Raporun incelenmesinin ardından 60 bin seyirci kapasiteli statta gereken güvenlik önlemlerinin alındığına ilişkin güvence verilmesinden dolayı ülkede devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final ve final maçlarının aynı statta yapılmasına izin verildiği ifade edildi.

Bu kararın ardından Kamerun ile Mısır arasındaki 3 Şubat Perşembe günkü yarı final ile 6 Şubat'taki final maçı, Olembe Stadı'nda oynanacak.

Mısır ile Fas arasında bugün oynanan çeyrek final karşılaşması, güvenlik tedbirleri kapsamında Olembe yerine Yaounde kentindeki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanmıştı.

İzdihamın yaşandığı Olembe Stadı'nda hafta başında oynanan son 16 turu karşılaşmasında Kamerun, Komorlar'ı 2-1 yenerek üst tura adını yazdırmıştı.

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Kamerun, Hükümet, Futbol, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası'nda izdiham yaşanan Olembe Stadı'na CAF'tan yeşil ışık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası'nda izdiham yaşanan Olembe Stadı'na CAF'tan yeşil ışık - Son Dakika
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