Afrika Uluslar Kupası\'nda Kamerun ile Gine 1-1 berabere kaldı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kamerun ile Gine 1-1 berabere kaldı.

Fildişi Sahili'nde organize edilen Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu ilk hafta mücadelesinde Kamerun ile Gine karşı karşıya geldi. Charles Konan Banny de Yamoussoukro Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabakada Gine'nin golünü 10'uncu dakikada Mohamed Bayo kaydetti. Kamerun ise 51'inci dakikada Frank Magri'nin golüyle maçta eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Gine'de François Kamano 45'inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kamerun'da Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen 85 dakika sahada kalırken, Samsunsporlu Olivier Ntcham ise 90 dakika görev yaptı. Gine'de ise yine Kayserispor'un savunma oyuncusu Julian Jeanvier 90 dakika süre aldı.