Afyon Belediye Yüntaş, 8. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir'i 3-2 mağlup etti

Afyon Belediye Yüntaş, 8. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir'i 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. 156 dakika süren karşılaşmanın setleri 29-27, 21-25, 25-20, 20-25 ve 15-13 şeklinde tamamlandı.
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Aylin Toktamış)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Firdevs Kiretmitçi, Işıl Öz, Merve Nur Öztürk Bal)
Setler: 29-27, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13
Süre: 156 dakika (39, 32, 30, 31, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?