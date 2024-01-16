Afyonkarahisar Belediyesi Ödüllü Futbol Turnuvasının Kazananları Belli Oldu

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ödüllü Futbol Turnuvasının kazananları belli oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi, üniversiteler arasında imzalanan sporda iş birliği protokolüyle ödüllü Futbol Turnuvası düzenlendi. 36 takımın katıldığı turnuvada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL para ödülü verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş Afyonkarahisar Belediyesinin her zaman sportif faaliyetleri desteklediği bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Karakuş; "Bütün takımları tebrik ediyorum. Yeni yeni turnuvalarımız olacak. Bundan sonra da basketbol ve voleybol turnuvaları olacak. Emeği geçen hocalarıma, ekibe ve tüm üniversite personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ardından dereceye giren takımlara ödülleri verilirken, tören toplu fotoğraf çekimi ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR