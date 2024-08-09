Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi İşbirliğiyle Emeklilere Özel Tavla Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi İşbirliğiyle Emeklilere Özel Tavla Turnuvası Düzenlenecek

Afyonkarahisar Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen Emekliler Zafer Tavla Turnuvası'na başvurular başladı. Turnuvaya tüm emekli vatandaşlar katılabilecek.

09.08.2024 11:31
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde emeklilere özel tavla turnuvası düzenlenecek.

Emekli vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunmak ve dostluk içerisinde keyifli bir rekabet ortamı sunmayı amaçlayan Emekliler Zafer Tavla Turnuvası'na başvurular başladı.

Turnuvaya katılacak emekli adayların, 14-15-16 Ağustos 2024 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa'ya müracaat edebilecekler. Turnuvaya kadın erkek ayrımı yapılmaksızın tüm emekli vatandaşların katılabileceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek tavla turnuvasına tüm emekli vatandaşları davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi İşbirliğiyle Emeklilere Özel Tavla Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi İşbirliğiyle Emeklilere Özel Tavla Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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