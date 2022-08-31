Eskişehirli sporcularında katılım gösterdiği Afyonkarahisar Bölgesel Triatlon Ligi Finali sona erdi. 400 metre Yüzme 2400 metre Koşu Kızlar kategorisinde Beyza Bilun Bilgiç 1'nci olurken Beren Urhan ise 3'ncülüğe imza attı. Yine aynı şekilde 400 metre Yüzme ve 2400 metre Koşu Erkekler kategorisinde, Mehmet Emir Güneş ; kürsüye 3'ncü olarak çıktı. 200 metre Yüzme ve 1000 metre Koşu'da da Kuzey Çimen 3'cü olarak Eskişehir'i temsil etmişti.

Kaynak: İHA

Karahisar, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskişehirli triatloncular başarıya koştu - Son Dakika

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